Exposition Transparences et concert au musée du Cartonnage et de l'Imprimerie Samedi 13 mai, 18h00 Musée du cartonnage et de l'imprimerie ouverture exceptionnelle du musée jusqu'à 23h

18h : visite commentée de l’exposition Transparence – kakemonos en papier de Sarah Barthélemy-Sibi et sculptures de carton dentellé d’Angelina Maia

19h-22h30 : Dancing Music/ Concert spectacle ZIK’ELLES & Duo HOP

Chansons, Danse, improvisation, rythme et voix ; C'est groove, jazzpop, folk rock, blues ethnique ! Musée du cartonnage et de l'imprimerie 3 avenue Maréchal Foch, 84600, Valréas, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'azur 04 90 35 58 75 http://www.vaucluse.fr/culture-patrimoine/les-musees-departementaux/le-musee-du-cartonnage-et-de-limprimerie/ Ce musée unique en France retrace l'histoire de la fabrication et de l'impression de la boîte en carton à Valréas des origines au milieu du XIXe siècle, à nos jours.

