Exposition « Transparences » Angelina Maia / Sarah Barthélemy-Sibi 1 et 2 avril Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie

En 2023, fidèle à ses ambitions premières, le musée du Cartonnage et de l’Imprimerie de Valréas met à nouveau à l’honneur la création contemporaine à travers l’exposition des œuvres de deux artistes et confirme ainsi la place prépondérante de ce matériau recyclable et durable dans les usages et pratiques des sociétés du XXIe siècle. Cette année, vous viendrez à la rencontre de deux artistes, de deux univers…

Angelina MAIA crée des sculptures en carton qui lui permettent d’exprimer ses émotions, sa sensibilité. Elle s’inspire des statues grecques de l’antiquité et des sculpteurs comme Giacometti et Igor Mitoraj. Ses œuvres sont travaillées avec passion et un souci certain du détail. Angélina aime penser ses sculptures fragmentées, désintégrées, un peu comme des vestiges de statues de l’antiquité tout juste déterrés. Elles sont une ode au corps fragile de la femme, et donnent au carton finesse et délicatesse.

Avec Sarah BARTHELEMY-SIBI le papier découpé devient théâtre d’ombre, fait apparaître et disparaître, grâce à la lumière des figures mouvantes et suspendues, pour raconter des histoires sans mots au spectateur et l’inviter à la contemplation dans cet univers blanc composé de “presque rien”. La douceur de cette « presque peau », sa souplesse et sa résistance, sa transparence ou son opacité, sa légèreté et sa densité ; l’incroyable multiplicité de ses formes et de ses propriétés plastiques, malgré son apparente simplicité, l’a séduite sans même qu’elle s’en aperçoive. Les gestes de la couture lui sont ensuite naturellement revenus : mesurer, tracer, coudre, assembler et surtout découper.

Découper comme on dessine pour faire naitre des mondes.

Découper comme on sculpte, pour créer des volumes, pour révéler la forme par les vides.

Découper comme on grave pour révéler la texture, le grain.

Découper pour le geste, pour la musique, pour le vide que l’on fait en soi.

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch84 600 Valréas Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490355875 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/MuseeCartonnageImprimerie »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

