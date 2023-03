Visite du Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas Catégories d’Évènement: Valréas

Visite du Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie, 1 avril 2023, Valréas. Visite du Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Samedi 1 avril, 10h00, 14h30 Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Du carton à la boîte, plus d’un siècle et demi de création… Ce musée unique en France retrace l’histoire des modes de fabrication et d’impression de la boîte en carton à Valréas, des origines au milieu du XIXe siècle, à nos jours. Il présente des objets nés des deux industries fondatrices de l’activité dans cette ville : le cartonnage et l’imprimerie. Il révèle la naissance et le développement d’une fabuleuse histoire industrielle. La ville de Valréas est devenue le plus grand centre de cartonnage français, atteignant au début du XXème siècle une renommée mondiale. Aujourd’hui, une centaine d’employés poursuit toujours la production au sein de l’entreprise Packetis, spécialisée dans la fabrication d’emballages pharmaceutiques (étuis pliants et chevalets pour ampoules). Le rassemblement d’objets d’archéologie industrielle, de savoir-faire et de traces de mémoire ouvrière témoigne des mutations technologiques, économiques et sociales de cette activité. Un parcours thématique retrace la chaîne opératoire des deux industries. Différents secteurs sont évoqués : historique du cartonnage, organisation du travail en atelier et à domicile, lithographie, typographie… L’exposition permanente au rez-de-chaussée permet un tour d’horizon des différentes phases de fabrication des boîtes et étuis pliants en carton imprimé, destinés aux emballages de pharmacie, bijouterie, parfumerie, confiserie…,

Au premier étage, les visiteurs peuvent voir une exposition temporaire présentant tour à tour une thématique des collections du musée ou des artistes contemporains. Une projection vidéo présentant la fabrication contemporaine des boîtes en carton complètent la visite sur deux étages. Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch84 600 Valréas Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490355875 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vaucluse.fr/culture-et-patrimoine/les-musees-departementaux/le-musee-du-cartonnage-et-de-limprimerie-a-valreas-867.html »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/MuseeCartonnageImprimerie/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

