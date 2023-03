Circuit des Artisans de l’Enclave des Papes Pays de Grignan Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas Catégories d’Évènement: Valréas

Circuit des Artisans de l’Enclave des Papes Pays de Grignan Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie, 1 avril 2023, Valréas. Circuit des Artisans de l’Enclave des Papes Pays de Grignan 1 et 2 avril Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Pour la 2e année consécutive, un circuit des artisans d’art du territoire vous est proposé, afin de valoriser leur métier et de vous permettre d’aller à leur rencontre.

Plusieurs lieux à Valréas les accueilleront : le Musée du Cartonnage et de l’imprimerie, le Château de Simiane, la Maison de Pauline, les créatrices de Matière Sauvage, un photographe…

Notre territoire étant à cheval sur le Vaucluse et la Drôme, des artisan.es ouvriront aussi leur atelier à Chamaret, Colonzelle, Grignan, Montségur-sur-Lauzon, Roussas, Taulignan, …

Informations et horaires d’ouverture vous seront communiqués.

Musée du Cartonnage et de l'Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch84 600 Valréas Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T09:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

