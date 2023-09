Visite guidée du Canal de Berry à vélo Musée du Canal de Berry Audes, 17 septembre 2023, Audes.

Visite guidée du Canal de Berry à vélo Dimanche 17 septembre, 17h00 Musée du Canal de Berry réservation conseillée, prévoir un vélo en bon état de marche et une tenue adaptée à la météo.

Découvrez la formidable histoire du Canal de Berry et de ses ouvrages d’art, entre son percement et sons déclassement, sur un parcours aller-retour de 9 kilomètres, de Magnette au pont-canal de Chantemerle.

Musée du Canal de Berry Magnette 03190 audes Audes 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 70 06 63 72 https://museecanaldeberry.fr/ https://www.facebook.com/CCValdeCher [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 06 63 72 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@valdecher.fr »}] Le musée du Canal de Berry retrace plus d’un siècle de la vie du canal de Berry depuis son percement en 1811 à son déclassement en 1955. Le musée est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

CC Val de Cher