Visite guidée du musée du Canal de Berry Dimanche 17 septembre, 15h00 Musée du Canal de Berry réservation conseillée

Le musée propose d’ouvrir les portes d’un monde disparu, celui du transport de marchandises par les canaux intérieurs.

Musée du Canal de Berry Magnette 03190 audes Audes 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 70 06 63 72 https://museecanaldeberry.fr/ https://www.facebook.com/CCValdeCher [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 06 63 72 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@valdecher.fr »}] Le musée du Canal de Berry retrace plus d’un siècle de la vie du canal de Berry depuis son percement en 1811 à son déclassement en 1955. Le musée est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

