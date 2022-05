Musée du calisson – NDM Aix-en-Provence, 14 mai 2022, Aix-en-Provence.

Musée du calisson – NDM Musée du Calisson – Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence

2022-05-14 17:30:00 17:30:00 – 2022-05-14 19:00:00 19:00:00 Musée du Calisson – Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Découvrez l’histoire du Calisson et de l’amande de Provence à travers un espace muséal contemporain, mêlant outils d’époque et nouvelles technologies. En compagnie d’un guide, poursuivez votre voyage au cœur des saveurs authentiques du calisson et découvrez nos 100 ans d’histoire.



10% de remise en boutique pour les participants de la Nuit Européenne des Musées.

Participez à la Nuit des Musées au musée du calisson

http://www.calisson.com/

Découvrez l’histoire du Calisson et de l’amande de Provence à travers un espace muséal contemporain, mêlant outils d’époque et nouvelles technologies. En compagnie d’un guide, poursuivez votre voyage au cœur des saveurs authentiques du calisson et découvrez nos 100 ans d’histoire.



10% de remise en boutique pour les participants de la Nuit Européenne des Musées.

Musée du Calisson – Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-05-05 par