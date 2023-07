Visite découverte de l’exposition sur le sculpteur Charles Machet (1902 – 1980) Musée du Bugey-Valromey Arvière-en-Valromey, 16 septembre 2023, Arvière-en-Valromey.

Visite guidée de l’exposition autour de Charles Machet (1902, Izieu – 1980, Limonest)

Créateur du monument commémoratif du Val d’Enfer, Charles Machet est reconnu pour la réalisation de nombreuses sculptures en bronze, pierre, terre ou bois. Ses œuvres majeures, portraits inspirés, animaux expressifs, scènes sportives ou encore thèmes religieux ou symboliques, sont au cœur de l’exposition.

Musée du Bugey-Valromey 3 rue centrale 01260 Lochieu Arvière-en-Valromey 01260 Lochieu Ain Auvergne-Rhône-Alpes + 33 (0)4 79 87 52 23 https://patrimoines.ain.fr/n/musee-du-bugey-valromey/n:970 Au pied du grand colombier, à Lochieu, petit village bugiste typique, se niche le musée départemental du Bugey-Valromey. Le cœur du musée est une maison Renaissance comportant de nombreux témoins de l’histoire du lieu : fenêtre à meneaux, cheminée monumentale, escalier en vis, pigeonnier, placards et dallages, cave voûtée du XVIe siècle.

Théâtre de reconstitutions et écrin des collections, elle accueille également la plus importante collection publique d’œuvres contemporaines en bois tourné de France. 30 artistes internationaux sont représentés.

Visible du jardin du musée, le panorama exceptionnel sur le Bugey permet de comprendre l’attirance de nombreux artistes pour ce territoire. Dans les remises, les anciens métiers du bois (bûcheron, débardeur, charbonnier, charron, tonnelier…) sont présentés ainsi que des moyens de locomotion d’autrefois : chars, traîneaux, voitures à cheval, chasse-neige. 1 h 15 de Bourg-en-Bresse et de Lyon; 1 h de Chambéry et de Genève.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

