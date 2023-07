Visite libre du musée du Bugey-Valromey et atelier construction en briques Musée du Bugey-Valromey Arvière-en-Valromey, 16 septembre 2023, Arvière-en-Valromey.

Visite libre du musée du Bugey-Valromey et atelier construction en briques 16 et 17 septembre Musée du Bugey-Valromey

À l’occasion des 40èmes Journées européennes du Patrimoine, le musée est gratuit. Profitez de ce rendez-vous annuel pour découvrir l’exposition temporaire sur l’artiste Charles Machet, les collections du musée et/ou pour profiter des animations que nous vous proposons.

Samedi et dimanche, à 11h et à 16h30 : visite commentée de la maison Renaissance du musée du Bugey-Valromey. Une guide costumée présente toutes les subtilités et toutes les ingéniosités de ce bâti.

Dimanche, toutes les heures : atelier ludique de construction avec des briques en plastique. Dès 5 ans, nombre de places limitée.

Visite libre en continu

Musée du Bugey-Valromey 3 rue centrale 01260 Lochieu Arvière-en-Valromey 01260 Lochieu Ain Auvergne-Rhône-Alpes + 33 (0)4 79 87 52 23 https://patrimoines.ain.fr/n/musee-du-bugey-valromey/n:970 Au pied du grand colombier, à Lochieu, petit village bugiste typique, se niche le musée départemental du Bugey-Valromey. Le cœur du musée est une maison Renaissance comportant de nombreux témoins de l’histoire du lieu : fenêtre à meneaux, cheminée monumentale, escalier en vis, pigeonnier, placards et dallages, cave voûtée du XVIe siècle.

Théâtre de reconstitutions et écrin des collections, elle accueille également la plus importante collection publique d’œuvres contemporaines en bois tourné de France. 30 artistes internationaux sont représentés.

Visible du jardin du musée, le panorama exceptionnel sur le Bugey permet de comprendre l’attirance de nombreux artistes pour ce territoire. Dans les remises, les anciens métiers du bois (bûcheron, débardeur, charbonnier, charron, tonnelier…) sont présentés ainsi que des moyens de locomotion d’autrefois : chars, traîneaux, voitures à cheval, chasse-neige. 1 h 15 de Bourg-en-Bresse et de Lyon; 1 h de Chambéry et de Genève.

