Allemond Allemond Allemond, Isère Musée du Bouquetin – Espace York Mallory Allemond Allemond Catégories d’évènement: Allemond

Isère

Musée du Bouquetin – Espace York Mallory Allemond, 18 septembre 2021, Allemond. Musée du Bouquetin – Espace York Mallory 2021-09-18 – 2021-09-18

Allemond Isère Allemond Le bouquetin des Alpes est ici à l’honneur. Cet espace retrace également la disparition, en novembre 1944, du grand maréchal de l’air britannique, Sir Trafford Leigh-Mallory, lors d’un mystérieux accident d’avion au-dessus du Rivier-d’Allemont. mairie@allemont.fr +33 4 76 80 70 30 https://www.allemont.com/ dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Allemond, Isère Autres Lieu Allemond Adresse Ville Allemond lieuville 45.2029#6.04028