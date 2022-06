Musée du Bord de Mer : Hervé JAILLARD

2022-09-17 – 2022-12-18 Exposition de peinture au Musée du Bord de Mer du 17 septembre au 18 décembre 2022.

Ouvert du jeudi au lundi (sauf jours fériés) de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

Entrée gratuite.

Réservation obligatoire pour les groupes. +33 2 98 57 05 46 Exposition de peinture au Musée du Bord de Mer du 17 septembre au 18 décembre 2022.

Réservation obligatoire pour les groupes.

