Le MUB – musée du bois de Revel rouvre ses portes le 18 février 2023 avec deux expositions dédiées à deux artistes. Tout d'abord, l'équipe du musée a choisi de vous faire découvrir l'univers naturel et fabuleux de l'artiste tarnaise Ko Landreau. Avec un incroyable travail de pyrogravure et de trames sur différents supports de bois, l'artiste nous invite à la contemplation et au voyage grâce à des œuvres grand format ! Par ailleurs, le musée vous invite à aller à la rencontre de l'oeuvre de Martine Doll. Cette artiste, qui vit et travaille dans le Var, a fait des études aux Beaux-Arts de Toulon et s'est ensuite consacrée à l'enseignement dans le secondaire. Elle n'a jamais perdu de vue son atelier, mais ce n'est que depuis quelques années qu'elle expose son travail de collage mixte (textile, papier & carton). Musée du bois et de la marqueterie 13, rue Jean Moulin, 31250 Revel, Haute-Garonne, Occitanie, France Un parcours thématique dédié au bois vous permettra de découvrir le lien étroit qui unit l'Homme à cette matière fragile et majestueuse, aux multiples propriétés.

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

