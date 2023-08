Visite guidée du musée du béret Musée du béret Nay, 16 septembre 2023, Nay.

Visite guidée du musée du béret 16 et 17 septembre Musée du béret Gratuit. Sur inscription.

En deux temps, vous découvrirez d’abord comment porter le béret, puis les machines et les méthodes de fabrication.

Musée du béret Place Saint-Roch, 64800 Nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 61 91 70 http://www.museeduberet.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 61 91 70 »}] Le « berret » en béarnais, fabriqué et porté dans ce pays depuis plusieurs siècles méritait bien son musée. Les établissements Blancq Olibet, fabricants de bérets depuis 1819 (sur cinq générations) ont ouvert en 1996 un musée d’entreprise consacré à l’histoire et à la fabrication du plus célèbre couvre-chef de France !

Aujourd’hui vitrine des établissements Laulhere à Oloron-Sainte-Marie, dernier fabricant historique, le musée est un véritable écrin pour le joyau qu’est devenu le béret béarnais. C’est à Nay, aux pieds des Pyrénées, dans une magnifique bâtisse en pierre, style Directoire, que vous découvrirez les secrets de sa fabrication. Un film documentaire vous donnera quelques astuces pour porter le fameux béret.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©Musée du Béret