### Découverte des étapes de tissage et des différentes manières de porter ce couvre-chef emblématique. Vitrine des derniers fabricants du béret “made in France”, le musée illustre la préservation de ce savoir-faire ancestral entre tricotage, couture et broderie. A voir un film documentaire qui vous donnera des astuces pour porter ce fameux béret. _Visites guidées, sur inscription, à 15h samedi et dimanche._

Gratuit. Entrée libre.

