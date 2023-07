Découverte du régiment le plus populaire des Landes ! Musée du 34e régiment d’infanterie Mont-de-Marsan Catégories d’Évènement: Landes

Mont-de-Marsan Découverte du régiment le plus populaire des Landes ! Musée du 34e régiment d’infanterie Mont-de-Marsan, 16 septembre 2023, Mont-de-Marsan. Découverte du régiment le plus populaire des Landes ! 16 et 17 septembre Musée du 34e régiment d’infanterie Gratuit. Entrée libre. Visites guidées toutes les heures. Visitez librement le musée, ou suivez une visite guidée, et découvrez l’histoire d’un vieux régiment d’infanterie, créé en 1625 et installé à Mont-de-Marsan en 1876. Musée du 34e régiment d’infanterie 495 avenue du Maréchal Foch, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 75 80 07 http://www.amicaledu34ri.fr Créé par les bénévoles de l’Amicale du 34e RI, le musée conserve la mémoire du régiment le plus populaire des Landes, depuis sa création en 1625 jusqu’à sa dissolution en 1997, et en perpétue le souvenir à travers de nombreux documents (affiches, drapeaux, matériel de guerre…). Il s’adresse à toutes les personnes désireuses de connaître la vie des hommes au sein des régiments de Mont-de-Marsan (34e régiment d’infanterie, 234e régiment d’infanterie et 141e RIT) en particulier durant les deux guerres mondiales. Stationnement gratuit, accessible aux personnes à mobilités réduites. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

