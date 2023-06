La photo en labo bio Musée d’Ossau Arudy, 23 juillet 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Entrez dans un laboratoire un peu particulier où on imprime des photos grâce à la chlorophylle contenue dans les végétaux. Prenez des épinards ou des betteraves, avec un mortier, réduisez-les en jus à badigeonner sur du papier épais. Ajoutez le sujet à photographier, exposez le tout à la lumière naturelle, laisser la magie opérer et vous obtiendrez un anthotype !

Atelier gratuit pour enfants (à partir de 8 ans) – durée d’environ 1H15..

Musée d’Ossau

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Enter a rather unusual laboratory where photos are printed thanks to the chlorophyll contained in plants. Take some spinach or beet, and using a mortar and pestle, reduce it to a juice that you can brush onto thick paper. Add the subject to be photographed, expose it to natural light, let the magic happen and you’ve got an anthotype!

Free workshop for children (aged 8 and over) ? duration approx. 1H15.

Entre en un laboratorio poco habitual donde se imprimen fotos utilizando la clorofila que contienen las plantas. Coge unas espinacas o una remolacha y redúcelas en un mortero hasta obtener un zumo que puedas pasar por un papel grueso. Añade el objeto a fotografiar, exponlo a la luz natural, deja que se produzca la magia y ¡tendrás un antotipo!

Taller gratuito para niños (a partir de 8 años) ? 1 hora y 15 minutos aprox.

Betreten Sie ein etwas ungewöhnliches Labor, in dem Fotos mithilfe des in Pflanzen enthaltenen Chlorophylls gedruckt werden. Nehmen Sie Spinat oder Rote Bete und mörsern Sie sie zu Saft, den Sie auf dickes Papier streichen können. Fügen Sie das zu fotografierende Objekt hinzu, setzen Sie das Ganze dem natürlichen Licht aus, lassen Sie die Magie wirken und Sie erhalten einen Anthotyp!

Kostenloser Workshop für Kinder (ab 8 Jahren) ? Dauer ca. 1H15.

