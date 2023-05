Exposition Le photographe Émile Touchet (1874-1944) : de l’Ossau à la Lune Musée d’Ossau, 4 juillet 2023, Arudy.

Émile Touchet, astronome parisien, s’est retrouvé à arpenter la Vallée d’Ossau après son mariage avec Marie-Frosine Lasserre en avril 1900. Il a produit une collection unique de photographies qui reflètent les paysages, les portraits et les scènes de la vie quotidienne à cette époque. Décédé en 1944 et enterré au cimetière de Sévignacq-Meyracq, Émilie Touchet a légué un regard sensible sur la vallée d’Ossau qui fait écho à celui de Fernand Cuville. Voyagez dans le temps à partir de ces photographies exceptionnelles, observez l’évolution des paysages et amusez-vous à comparer les points de vue des deux photographes..

2023-07-04 à ; fin : 2023-09-17 . EUR.

Musée d’Ossau

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Émile Touchet, a Parisian astronomer, found himself surveying the Ossau Valley after his marriage to Marie-Frosine Lasserre in April 1900. He produced a unique collection of photographs reflecting the landscapes, portraits and scenes of daily life at the time. Émilie Touchet, who died in 1944 and is buried in the Sévignacq-Meyracq cemetery, bequeathed a sensitive view of the Ossau valley that echoes that of Fernand Cuville. Travel back in time through these exceptional photographs, observe the evolution of the landscape and have fun comparing the points of view of the two photographers.

Émile Touchet, astrónomo parisino, se encontró inspeccionando el valle de Ossau tras su matrimonio con Marie-Frosine Lasserre en abril de 1900. Realizó una colección única de fotografías que reflejan los paisajes, retratos y escenas de la vida cotidiana de la época. Émilie Touchet murió en 1944 y está enterrada en el cementerio de Sévignacq-Meyracq. Su mirada sensible sobre el valle de Ossau se hace eco de la de Fernand Cuville. Viaje en el tiempo a través de estas excepcionales fotografías, observe la evolución de los paisajes y diviértase comparando los puntos de vista de los dos fotógrafos.

Émile Touchet, ein Pariser Astronom, durchstreifte nach seiner Heirat mit Marie-Frosine Lasserre im April 1900 das Vallée d’Ossau. Er produzierte eine einzigartige Sammlung von Fotografien, die Landschaften, Porträts und Szenen aus dem Alltagsleben dieser Zeit widerspiegeln. Émilie Touchet, die 1944 starb und auf dem Friedhof von Sévignacq-Meyracq begraben wurde, hinterließ einen sensiblen Blick auf das Ossautal, der an den von Fernand Cuville anknüpft. Machen Sie anhand dieser außergewöhnlichen Fotografien eine Zeitreise in die Vergangenheit, beobachten Sie die Entwicklung der Landschaft und vergleichen Sie die Ansichten der beiden Fotografen.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées