Visite de sensibilisation (Cycle 1) Musée d’Orsay Paris, 18 janvier 2024, Paris.

Visite de sensibilisation (Cycle 1) Jeudi 18 janvier 2024, 14h30 Musée d’Orsay Gratuit (inscription obligatoire)

Musée d'Orsay Esplanade Valéry Giscard d'Estaing, 75007 Paris Paris 75007 Quartier des Invalides Île-de-France Orsay, musée du XIXe siècle : Situé au cœur de Paris, au bord de la Seine, le musée prend place dans l'ancienne gare d'Orsay, construite pour accueillir les visiteurs de l'Exposition universelle de 1900. L'architecte Victor Laloux avait choisi de masquer les structures métalliques de la gare par une façade en pierre de taille plus classique. Le défi pour l'architecte : intégrer la gare dans son élégant cadre urbain. Ainsi le bâtiment est la première œuvre des collections du musée.

Depuis son ouverture en 1986, le musée permet aux visiteurs de découvrir la création artistique du monde occidental de 1848 à 1914 – dans toute sa diversité. Peinture, sculpture, photographie et œuvres graphiques, art décoratif, architecture, cinéma… sont au rendez-vous !

Du réalisme au fauvisme en passant par l’impressionnisme, l’académisme ou encore l’expressionnisme, venez découvrir les caractéristiques des mouvements artistiques majeurs du XIXe siècle.