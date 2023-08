Performance : Les Traceurs Musée d’Orsay Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le chorégraphe Rachid Ouramdane présente Les Traceurs. Dans cette performance, le funambule Nathan Paulin se lance dans la traversée de la grande nef du musée d’Orsay tandis qu’au sol, neuf acrobates exécutent portés et voltiges. Ce spectacle inaugure l’Olympiade culturelle au musée d’Orsay qui se déroulera tout au long de la saison.

Aventure à géométrie variable, la performance Les Traceurs se réinvente dans chaque lieu qu’elle investit. Au musée d’Orsay, elle tendra de fascinants fils poétiques entre un funambule évoluant au-dessus de la grande nef et des acrobates. L’occasion de révéler la relation intime que ces athlètes entretiennent avec leur pratique, qu’elle soit sportive ou artistique, défiant les lois de la gravité et touchant du doigt l’éternel rêve d’envol de l’être humain.

Cette performance s’inscrit dans le cadre d’un nouveau partenariat entre le musée d’Orsay et Chaillot – Théâtre national de la Danse.

Une programmation en partenariat exceptionnel avec la Métropole du Grand Paris

Artistes :

Rachid Ouramdane, chorégraphe ;

Nathan Paulin, funambule ;

Acrobates : Joël Azou ; Hamza Benlabied ; Airelle Caen ; Tamila De Naeyer ; Löric Fouchereau ; Peter Freeman ; Arnau Povedano ; Maxime Seghers ; Owen Winship ;

Jean-Baptiste Julien, musique.

Rachid Oumramdane © Julien Benhamou