La nuit du pastel / Atelier d’initiation au pastel Musée d’Orsay, 13 mai 2023, Paris.

La nuit du pastel / Atelier d’initiation au pastel Samedi 13 mai, 19h00 Musée d’Orsay gratuit: Durée 20 mn (limité à 30 participants, adultes et enfants à partir de 10 ans)

Découvrez cet art singulier qui connaît un véritable renouveau au XIXe siècle, ainsi que les propriétés de ce médium, ni dessin, ni peinture, constitué de pigments purs dont la vibration fait toute la beauté et toute la fragilité.

Un atelier éphémère dans la nef du Musée pour expérimenter, sous la conduite d’un plasticien, les qualités spécifiques du pastel et ses multiples usages.

Niveau 0 / Fond de nef / de 19h à 22h

Musée d'Orsay 1 rue de la Légion d'Honneur 75007 Paris Paris 75007 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Sophie Crepy