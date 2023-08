Ateliers de création artisanale corrézienne Musée d’Orliac-de-Bar Orliac-de-Bar Catégories d’Évènement: Corrèze

Orliac-de-Bar Ateliers de création artisanale corrézienne Musée d’Orliac-de-Bar Orliac-de-Bar, 16 septembre 2023, Orliac-de-Bar. Ateliers de création artisanale corrézienne 16 et 17 septembre Musée d’Orliac-de-Bar Gratuit. Entrée libre. Informations : contact@orliacdebar.fr ou au : 07 50 51 27 46. Les 16 et 17 septembre, Orliac-de-Bar célèbre les Journées européennes du patrimoine.

Autour de son musée qui met à l’honneur les savoir-faire de la vie d’autrefois, la municipalité invite une trentaine de créateurs corréziens, témoins vivants du patrimoine artisanal de notre territoire.

Venez créer à votre tour et contribuer à faire vivre le patrimoine à l’occasion d’ateliers gratuits. Musée d’Orliac-de-Bar Bourg, 19390 Orliac-de-Bar Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 07 50 51 27 46 http://www.orliac-de-bar.fr Orliac-de-Bar est une petite commune rurale riche de son patrimoine architectural. Son bourg est organisé autour du musée communal qui occupe une place centrale entre l’église Saint-Laurent-de-Rome et la mairie école. Ce musée met à l’honneur en exposition permanente les savoir-faire d’autrefois et montre, à l’occasion d’expositions temporaires, d’ateliers ou d’évènements comme les journées européennes du patrimoine durable, la continuité avec les savoir-faire d’aujourd’hui. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 ©Mairie d’Orliac-de-Bar Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Orliac-de-Bar Autres Lieu Musée d'Orliac-de-Bar Adresse Bourg, 19390 Orliac-de-Bar Ville Orliac-de-Bar Departement Corrèze Lieu Ville Musée d'Orliac-de-Bar Orliac-de-Bar latitude longitude 45.360571;1.801184

Musée d'Orliac-de-Bar Orliac-de-Bar Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orliac-de-bar/