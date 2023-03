Balade contées des animaux de la nuit Musée d’initiation à la nature Caen Catégories d’Évènement: Caen

Balade contées des animaux de la nuit Musée d’initiation à la nature, 13 mai 2023, Caen. Balade contées des animaux de la nuit Samedi 13 mai, 20h00, 21h00 Musée d’initiation à la nature Animations gratuites, sur réservation au 07 83 10 01 29 ou reservation@cpievdo.fr A l’occasion de la nuit des musées, écoutez et découvrez les animaux nocturnes locaux du Musée d’initiation à la nature. Partez pour une balade nocturne qui va ré-enchanter la nuit !

Animations gratuites, sur réservation au 07 83 10 01 29 ou par mail à reservation@cpievdo.fr Musée d’initiation à la nature Hôtel de Ville, Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie http://www.ville-caen.fr/cpie-vdo [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}] [{« link »: « mailto:reservation@cpievdo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

