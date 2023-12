Hip Open Dance : initiation parents-enfants spéciale insectes Musée d’histoire naturelle Lille, 10 février 2024, Lille.

Hip Open Dance : initiation parents-enfants spéciale insectes Samedi 10 février 2024, 10h30 Musée d’histoire naturelle 3€ / duo parents enfants – réservation conseillée

samedi 10 février – 10h30

3€ / duo parents enfants – réservation conseillée

Musée d’Histoire Naturelle

Lady Rocks pour petits et grands ! On avait testé et validé l’année passée de vous présenter, dans le cocon du musée d’histoire naturelle, nos créas les plus animales.

Hip Open Dance continue de vous faire parcours la galerie de l’évolution en vous proposant, cette année, de devenir les plus beaux insectes du monde !

10h30 : ateliers en binômes.

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1

Musée d'histoire naturelle 23 Rue Gosselet, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France