Histoire d'une science impossible. Cosmologie et épistémologie de 1917 à nos jours (Éditions de la Sorbonne)

Histoire d'une science impossible. Cosmologie et épistémologie de 1917 à nos jours (Éditions de la Sorbonne)
Dimanche 12 novembre, 15h00
Musée d'histoire naturelle
Lille

La cosmologie physique est une science très particulière tant par son objet – l'Univers – que par son histoire. Elle a en effet connu, depuis un siècle, de vives controverses non seulement scientifiques mais aussi philosophiques. Comment une connaissance de la structure englobant tous les phénomènes physiques est-elle possible ? Qu'est-ce qu'une hypothèse scientifique légitime ? Une théorie doit-elle être fondée sur des observations ? Comment différencier la science de l'Univers de la métaphysique ? Ce livre retrace l'histoire de ces controverses, depuis la question de l'expansion de l'Univers jusqu'à celle des univers multiples, afin de démontrer par l'exemple l'intérêt des interactions entre science et philosophie.

2023-11-12T15:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-11-12T15:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:00:00+01:00

