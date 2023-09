Rachel Carson, pour la beauté du monde (Calype) Musée d’histoire naturelle Lille, 5 novembre 2023, Lille.

Rachel Carson, pour la beauté du monde (Calype) Dimanche 5 novembre, 17h00 Musée d’histoire naturelle Entrée libre

Elle avait tout vu et tout démontré il y a 60 ans. Des océans poubelles aux sols pollués, en passant par l’extinction des espèces… Cet ouvrage propose la résurrection d’une des plus grandes figures de l’écologie mondiale. Naturaliste, spécialiste de la vie des océans, Rachel Carson (1907-1964) dénonce dans Printemps silencieux (1962) la surconsommation de pesticides qui détruisent les écosystèmes, mettent en péril la santé de la Terre et rendent malades de nombreux humains. Elle nous alerte sur ce qui menace notre planète et nous invite à admirer la beauté du monde.

