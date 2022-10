« Les anthropologues et la vie » par Perig Pitrou Musée d’histoire naturelle, 13 novembre 2022, Lille.

« Les anthropologues et la vie » par Perig Pitrou Dimanche 13 novembre, 18h00 Musée d’histoire naturelle

Entrée libre.

Regard d’un anthropologue sur l’interdépendance entre les organismes et les écosystèmes.

Musée d’histoire naturelle 23 rue Gosselet – Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France

Perig Pitrou, anthropologue, directeur de recherche au CNRS, directeur de l’équipe « Anthropologie de la vie », Laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France.

A notamment publié : Énigmes et portraits dans la Sierra Madre, avec Ivan Alechine (Yellow Now, 2018) ; Le chemin et le champ : parcours rituel et sacrifice chez les Mixe de Oaxaca, Mexique (Société d’ethnologie, 2016) ; Montrer/occulter. Visibilité et contextes rituels (Cahiers de L’Herne, 2015).

Présentation : Arnaud Bouaniche, professeur de philosophie en classes préparatoires au lycée Carnot-Gambetta d’Arras, président de l’association PhiloLille.

La prise de conscience des effets désastreux des activités humaines sur les équilibres écologiques renouvelle le regard sur les liens d’interdépendance, aussi complexes que fragiles, qui s’établissent à toutes les échelles entre les organismes et les écosystèmes. La vie et le vivant émergent comme des thématiques centrales dans les sciences de la nature, la philosophie et le monde de l’art. Dans ce contexte, il est intéressant, et peut-être urgent, d’écouter ce que les anthropologues ont à dire à ce sujet, afin de mieux connaître comment les sociétés interagissent avec les êtres vivants, humains et non humains, et conçoivent la vie.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-13T18:00:00+01:00

2022-11-13T20:00:00+01:00