« Le livre des larves. Comment nous sommes devenus nos proies » par Marion Zilio Musée d’histoire naturelle, 12 novembre 2022, Lille.

« Le livre des larves. Comment nous sommes devenus nos proies » par Marion Zilio Samedi 12 novembre, 16h00 Musée d’histoire naturelle

Entrée libre.

Les larves, créatures dévoreuses de cadavres, ne préparent-elles pas les plus radieuses métamorphoses ? Marion Zilio se livre à un plaidoyer en faveur des larves, renouvellement constant de la vie.

Musée d’histoire naturelle 23 rue Gosselet – Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France

Marion Zilio, docteure en esthétique, enseignante à l’Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, critique d’art et commissaire d’exposition indépendante.

A notamment publié : Faceworld. Le visage au XXIe siècle (Puf, 2018)

Présentation : Thibaud Ottevaere, professeur de philosophie au lycée de l’Europe de Dunkerque.

Les larves nous répugnent. Et pourtant, ces créatures dévoreuses de cadavres ne préparent-elles pas secrètement les plus radieuses métamorphoses ? Cet essai à la forme singulière, mêlant l’esthétique, l’entomologie et la politique, se livre à un étonnant plaidoyer en faveur des larves, qui ramènent l’humain à l’humus de son étymologie. Car la larve exprime aussi la circulation et la puissance de renouvellement constantes de la vie. Asticots et chenilles sont-ils si différents de nous ? Que nous apprennent les larves sur notre condition et le monde que nous partageons ?



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T16:00:00+01:00

2022-11-12T18:00:00+01:00