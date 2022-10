« Formes du vivant dans la science-fiction contemporaine » par Emilie Querbalec Musée d’histoire naturelle Lille Catégories d’évènement: Lille

Dans quelle mesure l’imagination et la fiction littéraires permettent-elles de traiter la question du vivant ? Que nous offrent-elles à voir dans leur travail de projection et d’anticipation ? Musée d’histoire naturelle 23 rue Gosselet – Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France Émilie Querbalec, romancière, nouvelliste, prix Rosny aîné 2021.

A notamment publié : Les Chants de Nüying (Albin Michel, 2022) ; Quitter les monts d’Automne (Albin Michel, 2020) ; Les Oubliés d’Ushtar (Nats éditions, 2018). Présentation : Stéphane Croenne, professeur agrégé de philosophie, auteur de science-fiction. Dans quelle mesure l’imagination et la fiction littéraires permettent-elles de traiter la question du vivant ? Que nous offrent-elles à voir dans leur travail de projection et d’anticipation ? À travers son roman Les Chants de Nüying, Émilie Querbalec questionne le sujet à travers ce récit homérique d’exploration spatiale. Récit qui révèle que la vie peut prendre bien des formes originales et singulières. L’Imaginaire trace ici un futur possible, une hypothèse d’avenir, comme il tente de répondre à cette question : nous, vivants, où allons-nous ?

