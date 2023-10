Cet évènement est passé SAFARI PHOTO Musée d’Histoire Naturelle Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord SAFARI PHOTO Musée d’Histoire Naturelle Lille, 7 mars 2020, Lille. SAFARI PHOTO Samedi 7 mars 2020, 15h00 Musée d’Histoire Naturelle Exceptionnellement gratuit ! Dans le cadre du festival des pratiques amateurs « À vous de jouer » Par PhotoClub de Lille Avec votre téléphone portable ou votre appareil photo, pimentez votre visite au musée en relevants des défis photos. Une expérience à partager en famille ou entre amis, pour découvrir la diversité des points de vue ! Musée d’Histoire Naturelle 19 rue de Bruxelles 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-03-07T15:00:00+01:00 – 2020-03-07T18:00:00+01:00

2020-03-07T15:00:00+01:00 – 2020-03-07T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée d'Histoire Naturelle Adresse 19 rue de Bruxelles 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Musée d'Histoire Naturelle Lille latitude longitude 50.626659;3.06702

Musée d'Histoire Naturelle Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/