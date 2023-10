Cet évènement est passé Atelier Light Painting Musée d’Histoire Naturelle Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier Light Painting Musée d’Histoire Naturelle Lille, 5 mars 2020, Lille. Atelier Light Painting Jeudi 5 mars 2020, 19h00, 20h00, 20h30 Musée d’Histoire Naturelle Inscription Dans le cadre du festival des pratiques amateurs « À vous de jouer » Proposé par PhotoClub de Lille Réalisez des prises de vue originales et lumineuses ! Le PhotoClub de Lille vous initie à la réalisation de photos en tracés lumineux au coeur des collections du Musée d’histoire naturelle, dont l’accès est exceptionellement gratuit. Musée d’Histoire Naturelle 19 rue de Bruxelles 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « atelierpratiquesamateurs@mairie-lille.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-03-05T19:00:00+01:00 – 2020-03-05T20:00:00+01:00

2020-03-05T20:30:00+01:00 – 2020-03-05T21:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée d'Histoire Naturelle Adresse 19 rue de Bruxelles 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Musée d'Histoire Naturelle Lille latitude longitude 50.626659;3.06702

