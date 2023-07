Luna Llena musée d’histoire naturelle de Marseille Marseille, 13 juillet 2023, Marseille.

Luna Llena Jeudi 13 juillet, 20h00 musée d’histoire naturelle de Marseille entrée libre dans la limite des places disponibles

Les chanteuses et musiciens de la Compagnie Rassegna croisent avec complicité et expérience leurs héritages, rythmes, poèmes et mélodies. En constante évolution depuis plus de 20 ans, ce spectacle transpose sur scène la force et la spontanéité des patrimoines musicaux de Méditerranée en cherchant toujours à en proposer des interprétations neuves et inventives.

Bruno ALLARY direction artistique, guitare flamenca, mandole, voix

Fouad DIDI violon, oud, voix

Carine LOTTA voix

Sylvie PAZ voix, percussions

Gratuit – entrée libre dans la limite des places disponibles.

Infos :

04 91 14 59 50

Secrétariat-inscriptions-renseignements:

04 91 14 59 55

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

musée d’histoire naturelle de Marseille rue Esperandieu 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T20:00:00+02:00 – 2023-07-13T21:00:00+02:00

2023-07-13T20:00:00+02:00 – 2023-07-13T21:00:00+02:00