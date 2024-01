Participez à l’exposition « Le Muséum du Futur » ! Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, dimanche 31 décembre 2023.

Participez à l’exposition « Le Muséum du Futur » ! Imaginez les objets qui seront présentés dans notre Muséum au cours des années, décennies et millénaires à venir… 1 janvier 2024 – 24 février 2024 Musée d’histoire naturelle de Lille Sur inscription via le formulaire

Jusqu’en avril, créez « le Muséum du Futur » à travers une exposition participative inédite !

Quels animaux ou fossiles inconnus et mystérieux le peupleront ? Quels objets seront devenus des reliques ? Quels appareils futuristes seront bientôt inventés ?

Et bien c’est à vous de répondre à ces questions. Projetez-vous dans le futur, proche ou lointain, et laissez libre court à votre imagination, pour créer un objet, animal ou fossile du Muséum du Futur… Vos créations, qu’elles soient réelles ou fictives, fantaisistes ou plausibles, refléteront votre regard singulier sur notre époque et sur notre avenir.

Ensuite, c’est à vous de créer votre œuvre chez vous, pour la présenter au MHN dans notre exposition participative « Le Muséum du Futur », du 6 mars au 1er avril !

Tout au long des mois de janvier et de février, le Musée mettra en place des ateliers, vous partagera plus d’infos et vous accompagnera dans votre création.

Pour vous inscrire et avoir toutes les infos pour participer, c’est par ici !

➡️ https://mhn.lille.fr/participez-lexposition-le-museum-du-futur

Déroulé de l’exposition participative :

14 février 2024 : Date limite pour envoyer ta participation !

Du 14 au 24 février 2024 : Dépôt des objets au Musée

Du 6 mars au 1er avril 2024 : Exposition visible au Musée

Musée d'histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/ Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)