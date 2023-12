Atelier d’éveil – Lire au Musée avec les tout-petits Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 28 décembre 2023 09:00, Lille.

Atelier d’éveil – Lire au Musée avec les tout-petits 28 décembre 2023 et 4 janvier 2024 Musée d’histoire naturelle de Lille Sur réservation en ligne

Venez découvrir des albums de littérature jeunesse avec une lectrice de l’équipe de « Lis avec moi », et partager des lectures, chansons et comptines…

Un moment privilégié avec votre tout-petit, pour une première découverte des collections du Musée.

Duo adulte/enfant

Sur réservation en ligne :

https://my.weezevent.com/lire-au-musee-avec-les-tout-petits-atelier-deveil

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/lire-au-musee-avec-les-tout-petits-atelier-deveil »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Lire au Musu00e9e avec les tout-petits / Atelier d’u00e9veil Des histoires de petites, de grosses et de dru00f4les de bu00eates, de cailloux et de doudous… Viens du00e9couvrir des albums de littu00e9rature jeunesse avec une lectrice de l’u00e9quipe de « Lis avec moi », et partager des lectures, chansons et comptines… Un moment privilu00e9giu00e9, pour une premiu00e8re du00e9couverte des collections du Musu00e9e. Atelier duo adulte/enfant (de 0 u00e0 3 ans). Tarifs : 3u20ac / participant Veuillez passer en caisse le jour de l’u00e9vu00e9nement. INFORMATION SUR VOS DONNEES PERSONNELLES Dans le cadre du2019un contrat (mesures pru00e9-contractuelles), la Commune de Lille (Place Augustin Laurent 59000 LILLE) traite vos donnu00e9es personnelles pour la ru00e9servation de vos places u00e0 un u00e9vu00e9nement du00e9terminu00e9. Des statistiques anonymisu00e9es seront u00e9laboru00e9es.Vos donnu00e9es sont conservu00e9es pendant SIX (6) mois u00e0 partir de la fin de cet u00e9vu00e9nement. Elles sont accessibles par les services du Musu00e9e du2019Histoire Naturelle de la Commune de Lille. La sociu00e9tu00e9 sous-traitante WEEZEVENT est susceptible du2019accu00e9der aux donnu00e9es en cas de maintenance technique.Vous disposez du2019un droit du2019accu00e8s, de rectification, du2019effacement et/ou de portabilitu00e9 sur vos donnu00e9es personnelles. Vous pouvez u00e9galement demander la limitation du traitement de vos donnu00e9es. Pour lu2019exercice de ces droits, contactez-nous par mail u00e0 protectiondesdonnees@mairie-lille.fr Si vous estimez, apru00e8s nous avoir contactu00e9s, que vos droits ne sont pas respectu00e9s, vous pouvez adresser une ru00e9clamation aupru00e8s de la CNIL. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Lire au Musu00e9e avec les tout-petits / Atelier d’u00e9veil », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/lire-au-musee-avec-les-tout-petits-atelier-deveil », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}}, « link »: « https://my.weezevent.com/lire-au-musee-avec-les-tout-petits-atelier-deveil »}] Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-28T10:00:00+01:00 – 2023-12-28T11:00:00+01:00

2024-01-04T11:00:00+01:00 – 2024-01-04T12:00:00+01:00