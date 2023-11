Conférence – Histoire illustrée des Muséums d’histoire naturelle, par Pierre Pénicaud Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 6 décembre 2023, Lille.

Conférence – Histoire illustrée des Muséums d’histoire naturelle, par Pierre Pénicaud Mercredi 6 décembre, 18h00 Musée d’histoire naturelle de Lille Gratuit, sans réservation

À l’aube du lancement du grand chantier de rénovation du Muséum de Lille, penchons-nous sur l’histoire mouvementée de ces institutions pluri-centenaires que sont les Muséums en France.

Pierre Pénicaud, conservateur général du patrimoine et inspecteur des Musées, propose d’évoquer la naissance et l’évolution de ces établissements à travers l’histoire du Muséum national d’Histoire naturelle et celle du Muséum Lecoq de Clermont-Ferrand, dans lesquels il a exercé, sans oublier des petits clins d’œil sur le Muséum de Lille !

Gratuit, sans réservation

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T18:00:00+01:00 – 2023-12-06T19:30:00+01:00

2023-12-06T18:00:00+01:00 – 2023-12-06T19:30:00+01:00