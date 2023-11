[COMPLET] Soirée ciné “Jurassic Park” (VOSTFR) Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord [COMPLET] Soirée ciné “Jurassic Park” (VOSTFR) Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 1 décembre 2023, Lille. [COMPLET] Soirée ciné “Jurassic Park” (VOSTFR) Vendredi 1 décembre, 20h00 Musée d’histoire naturelle de Lille Sur réservation via la billetterie en ligne Célébrez les 30 ans du film culte Jurassic Park (Spielberg, 1993) en vous plongeant au cœur de l’emblématique galerie du Musée d’histoire naturelle de Lille, entouré.e de dinosaures !

Une expérience inoubliable vous attend, vous permettant de (re)découvrir le film dans un décor immersif. Durée : 128 min

Séance en VOSTFR Réservation via la billetterie en ligne, à partir du jeudi 16 novembre 2023 à 8h : https://my.weezevent.com/soiree-cine-4 Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/soiree-cine-4 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Cu00e9lu00e9brez les 30 ans du film culte Jurassic Park (Spielberg, 1993) en vous plongeant au coeur de lu2019emblu00e9matique galerie du Musu00e9e d’histoire naturelle de Lille, entouru00e9.e de dinosaures ! Une expu00e9rience inoubliable vous attend, vous permettant de (re)du00e9couvrir le film dans un du00e9cor immersif. Duru00e9e : 128 min Su00e9ance en VOSTFR Pour tous (u00e0 partir de 10 ans) Tarifs : 5u20ac / 3.5u20ac (Tarif ru00e9duit sous conditions) / gratuit (sous condition) INFORMATION SUR VOS DONNEES PERSONNELLES Dans le cadre du2019un contrat (mesures pru00e9-contractuelles), la Commune de Lille (Place Augustin Laurent 59000 LILLE) traite vos donnu00e9es personnelles pour la ru00e9servation de vos places u00e0 un u00e9vu00e9nement du00e9terminu00e9. Des statistiques anonymisu00e9es seront u00e9laboru00e9es.Vos donnu00e9es sont conservu00e9es pendant SIX (6) mois u00e0 partir de la fin de cet u00e9vu00e9nement. Elles sont accessibles par les services du Musu00e9e du2019Histoire Naturelle de la Commune de Lille. La sociu00e9tu00e9 sous-traitante WEEZEVENT est susceptible du2019accu00e9der aux donnu00e9es en cas de maintenance technique.Vous disposez du2019un droit du2019accu00e8s, de rectification, du2019effacement et/ou de portabilitu00e9 sur vos donnu00e9es personnelles. Vous pouvez u00e9galement demander la limitation du traitement de vos donnu00e9es. Pour lu2019exercice de ces droits, contactez-nous par mail u00e0 protectiondesdonnees@mairie-lille.fr Si vous estimez, apru00e8s nous avoir contactu00e9s, que vos droits ne sont pas respectu00e9s, vous pouvez adresser une ru00e9clamation aupru00e8s de la CNIL. », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Soiru00e9e cinu00e9 « Jurassic Park » », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/soiree-cine-4 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}}, « link »: « https://my.weezevent.com/soiree-cine-4 »}] Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:00:00+01:00

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 23 rue Gosselet Ville Lille Departement Nord Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Musée d'histoire naturelle de Lille Lille latitude longitude 50.626398;3.067183

Musée d'histoire naturelle de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/