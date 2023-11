Crée ton diorama Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 22 novembre 2023, Lille.

Crée ton diorama 22 novembre et 20 décembre Musée d’histoire naturelle de Lille Sur réservation par téléphone

Lors de cet atelier, vous pourrez créer votre propre diorama en modèle réduit en créant le paysage et en ajoutant les animaux qui l’habiteront. Chaque atelier aura un thème différent, pour encore plus de diversité et de plaisir !

N’oubliez pas d’apporter une boîte à chaussures pour donner vie à votre chef-d’œuvre.

Atelier duo adulte/enfant (à partir de 7 ans)

Thèmes :

Mercredi 22 novembre : Le Jurassique

Mercredi 20 décembre : La Forêt Boréale

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 55 30 84 »}] Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T14:30:00+01:00 – 2023-11-22T16:00:00+01:00

2023-12-20T14:30:00+01:00 – 2023-12-20T16:00:00+01:00

