Visite guidée – Qui mange qui ?
Musée d'histoire naturelle de Lille
Lille

Nord Visite guidée – Qui mange qui ? Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 19 novembre 2023, Lille. Visite guidée – Qui mange qui ? Dimanche 19 novembre, 10h30 Musée d’histoire naturelle de Lille Sur réservation par téléphone Au sein d’un écosystème, des chaînes alimentaires s’établissent entre les êtres vivants. Grâce à cette visite guidée, découvrez comment ces relations alimentaires connectent tous les êtres vivants, l’adaptation morphologique des espèces et la fragilité de l’équilibre de ces réseaux où chaque espèce tient un rôle déterminé. Tout public

Sur réservation par téléphone au 03.28.55.30.84 (du lundi au vendredi, de 10h à 17h) Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.55.30.84 »}] Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T10:30:00+01:00 – 2023-11-19T11:30:00+01:00

Dimanche 19 novembre, 10h30
2023-11-19T10:30:00+01:00 – 2023-11-19T11:30:00+01:00
Age min 7
Age max 99

