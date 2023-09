Visite guidée – De l’os au squelette Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 29 octobre 2023, Lille.

Visite guidée – De l’os au squelette Dimanche 29 octobre, 10h30 Musée d’histoire naturelle de Lille Sur réservation par téléphone

Qu’y a-t-il de commun entre un humain, une grenouille, un flamant rose, un serpent et un éléphant ? Ce sont tous des vertébrés…

En vous rendant au Musée, comparez les différents squelettes qui illustrent l’unité et la diversité du vivant et retrouvez des témoignages de l’évolution.

Sur réservation par téléphone au 03.28.55.30.84

Musée d'histoire naturelle de Lille 2 rue Claude Bernard 59800 Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T10:30:00+01:00 – 2023-10-29T11:30:00+01:00

