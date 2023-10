Atelier créatif – Crée, cherche et trouve ! Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier créatif – Crée, cherche et trouve ! Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 27 octobre 2023, Lille. Atelier créatif – Crée, cherche et trouve ! Vendredi 27 octobre, 10h30 Musée d’histoire naturelle de Lille Sur réservation, par téléphone Muni de tampons à l’effigie des objets emblématiques du Musée, personnalise ton affiche et les trésors apparaîtront comme par magie au passage de ta loupe étonnante.

Atelier créé et animé par Charline Lapierre de L’Atelier MoOn Atelier duo adulte/enfant

Ouverture des réservations le 4 octobre Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.55.30.84 »}] Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T10:30:00+02:00 – 2023-10-27T11:30:00+02:00

