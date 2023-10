Atelier d’initiation broderie sur photo Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier d’initiation broderie sur photo Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 26 octobre 2023, Lille. Atelier d’initiation broderie sur photo Jeudi 26 octobre, 14h30 Musée d’histoire naturelle de Lille Sur réservation, par téléphone As-tu déjà expérimenté la broderie sur photo ? Le Musée propose de t’essayer à cet art du fil dans ce tout nouvel atelier en redonnant vie et couleur à des photos d’archives du Musée !

Tout le matériel (fils, aiguilles, perles, photos) sera fourni sur place.

En lien avec l’expo « Mémoires et Métamorphoses » Ouverture des réservations le 4 octobre Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.55.30.84 »}] Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T14:30:00+02:00 – 2023-10-26T16:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Lille, Nord

Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 23 rue Gosselet Ville Lille Departement Nord Age min 10 Age max 99

