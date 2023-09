Rencontre le régisseur du Musée ! Avec Olivier Boilly Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 23 octobre 2023, Lille.

Rencontre le régisseur du Musée ! Avec Olivier Boilly Lundi 23 octobre, 14h00, 15h30 Musée d’histoire naturelle de Lille Sur réservation par téléphone

Emballer, déplacer, protéger, conditionner et conserver les objets…nombreuses sont les missions du régisseur des collections dans un Musée ! Grâce à cette rencontre, vous pourrez en savoir plus sur les secrets de ce métier, et les mettre en pratique !

Dans le cadre du programme des vacances au Musée !

Sur réservation, par téléphone au 03.28.55.30.84

Musée d'histoire naturelle de Lille 2 rue Claude Bernard 59800 Lille Lille 59000 Lille-Centre Hauts-de-France

