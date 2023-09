Visite guidée – Les secrets des fossiles Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégorie d’Évènement: Lille Visite guidée – Les secrets des fossiles Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 22 octobre 2023, Lille. Visite guidée – Les secrets des fossiles Dimanche 22 octobre, 10h30 Musée d’histoire naturelle de Lille Sur réservation par téléphone Les fossiles nous apprennent que la vie a commencé sur Terre il y a 3,5 milliards d’années. Partez à la découverte de la diversité des fossiles et de ce que leur étude, la paléontologie, nous en apprend. Sur réservation par téléphone au 03.28.55.30.84 Musée d’histoire naturelle de Lille 2 rue Claude Bernard 59800 Lille Lille 59000 Lille-Centre Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.55.30.84 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T10:30:00+02:00 – 2023-10-22T11:30:00+02:00

2023-10-22T10:30:00+02:00 – 2023-10-22T11:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Lille Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 2 rue Claude Bernard 59800 Lille Ville Lille Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Musée d'histoire naturelle de Lille Lille latitude longitude 50.626384;3.067274

