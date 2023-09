Atelier peinture Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégorie d’Évènement: Lille Atelier peinture Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 22 octobre 2023, Lille. Atelier peinture Dimanche 22 octobre, 10h00 Musée d’histoire naturelle de Lille Sur réservation Plongez dans l’univers étonnant de la peinture naturaliste en bénéficiant des précieux conseils d’un professionnel passionné, Vincent Gavériaux.

Lors de ces séances, vous découvrirez les techniques de la peinture acrylique tout en partageant l’expérience d’illustration de l’artiste.

Chaque session est autonome et offre l'opportunité de découvrir une espèce unique de notre faune locale !

Sur réservation, par téléphone au 03.28.55.30.84

Musée d'histoire naturelle de Lille
2 rue Claude Bernard 59800 Lille
Lille 59000 Lille-Centre
Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-10-22T10:00:00+02:00 – 2023-10-22T12:30:00+02:00

