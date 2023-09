Violon sur l’ île Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 21 octobre 2023, Lille.

Violon sur l’ île Samedi 21 octobre, 15h00 Musée d’histoire naturelle de Lille Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Les élèves des classes de violon de la ville de Lille (conservatoire et écoles de musique) vous proposent une balade musicale sur le thème des films ! Laissez-vous guider par les plus grandes mélodies du 7e art et venez à la rencontre des diverses collections du Musée !

Musée d'histoire naturelle de Lille 2 rue Claude Bernard 59800 Lille Lille 59000 Lille-Centre Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00

