La Pologne par chez nous Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord La Pologne par chez nous Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 12 octobre 2023, Lille. La Pologne par chez nous 12 octobre – 8 novembre Musée d’histoire naturelle de Lille Accès libre Le Nord-Pas-de-Calais serait-il à la Pologne ce que le Québec est à la France ?

On estime à 800.000 descendants polonais dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Qu’est-ce qui les lie encore à la Pologne ? Les souvenirs persistent-ils ? Divergent-ils ? Grâce à la participation de la communauté polonaise locale, des objets assortis de récits ont été collectés et sont présentés à travers des dispositifs interactifs et sonores, réactivant les histoires de familles, tandis que la diversité des artefacts fait apparaître une mémoire collective constitutive d’une des identités du plat pays. Le vernissage de l’exposition aura lieu le jeudi 12 octobre à 17h45. La Compagnie DMT s’associe à l’association Kraft, en partenariat avec la Ville de Lille, pour déployer ce projet qui prend part à une programmation culturelle et festive célébrant les 10 ans du jumelage entre Lille et Wrocław. Tout public

Accès libre Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T09:30:00+02:00 – 2023-10-12T17:30:00+02:00

2023-11-08T09:30:00+01:00 – 2023-11-08T17:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 23 rue Gosselet Ville Lille Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Musée d'histoire naturelle de Lille Lille latitude longitude 50.626398;3.067183

Musée d'histoire naturelle de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/