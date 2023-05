Week-end rendez-vous aux jardins ! Musée d’histoire naturelle de Lille, 2 juin 2023, Lille.

Pour cette 20é édition des Rendez-vous aux jardins, voyagez entre la faune et la flore vieilles de 300 millions d’années et celle d’aujourd’hui, sur la thématique « Les musiques du jardin » !

Paleoparty

VENDREDI 2 JUIN, DE 18H À 22H

Pour commencer ce week-end festif, rendez-vous dès le vendredi soir pour une nocturne inédite !

Une fête dans un décor de forêts du Carbonifères, ça te tente ? Le Musée monte le son et te fait danser au milieu des fossiles sur une sélection disco funk afrobeat et house. Plonge dans l’univers immersif imaginé par le collectif lillois Murmurations lors d’une soirée Djing Vjing inédite. En plein cœur du musée, un mapping spécialement conçu pour la soirée sera projeté et retracera les différentes ères du Carbonifère au Paléolithique ainsi que les êtres vivants qui les peuplaient.

Pour tous – Tarifs : 5€ / 3,50€ / Gratuit / Pour tous – Sans réservation / Infos au 03 28 55 30 84

— LE MUSÉE SERA GRATUIT LES 3 ET 4 JUIN ! —

Participe à la recherche scientifique depuis chez toi

SAMEDI 3 JUIN

Pour les plus matinaux, viens découvrir la biodiversité qui t’entoure en participant à 2 temps d’échanges proposés par les passionnés de nature du Groupe Ornithologique du Nord :

RENCONTRE DE 10H À 11H : découvre tout sur les sciences participatives, et comment contribuer à la recherche depuis ton jardin, ton balcon ou un parc.

Rencontre pour tous – Gratuit – Sans réservation

ATELIER DE 11H A 12H30 : mets les sciences participatives en pratique lors d’une balade dans le quartier, grâce à laquelle tu apprendras à repérer, identifier et compter les espèces qui t’entourent !

Atelier pour tous – Gratuit – Réservations : voir les modalités sur mhn.lille.fr / Infos au 03 28 55 30 84

Visite guidée » La biodiversité d’hier et d’aujourd’hui «

DIMANCHE 4 JUIN, DE 10H30 A 11H30

Pour parfaire tes connaissances sur la biodiversité, entre dans le Musée, et profite de l’expérience de nos guides, De la biodiversité du passé à celle d’aujourd’hui, cette visite guidée proposera une sensibilisation aux enjeux de protection et de l’équilibre de notre planète, Une thématique plus que d’actualité !

Pour tous – Gratuit – Réservations : voir les modalités sur mhn.lille.fr / Infos au 03 28 55 30 84

Et si tu n’as pas pu profiter de ces activités, pas de panique ! Nos guides seront présents dans les différents espaces du Musée pour te renseigner et l’étonner sur les secrets des objets de collections et des spécimens. N’hésite pas à les solliciter !

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T18:00:00+02:00 – 2023-06-02T22:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©MHN – Ville de Lille