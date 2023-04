Nuit Européenne des Musées ! Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nuit Européenne des Musées ! Samedi 13 mai, 18h00 Musée d'histoire naturelle de Lille Sans réservation Dinosaures, mammifères et momies du Musée prennent-ils vie au crépuscule ? Venez le découvrir pendant la Nuit Européenne des Musées ! Dès la nuit tombée, profitez d'une visite inoubliable des lieux uniquement à la lueur de vos lampes de poches et de vos téléphones ! Infos pratiques : Samedi 13 mai, de 18h à 00h

Pour tous

Gratuit

Sans réservation (dans la limite des places disponibles) Musée d'histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

