Crée ton diorama ! Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Crée ton diorama ! Musée d’histoire naturelle de Lille, 10 mai 2023, Lille. Crée ton diorama ! 10 mai et 7 juin Musée d’histoire naturelle de Lille Sur réservations par téléphone : 03.28.55.30.84 Un diorama ? C’est un décor reconstituant le milieu de vie de certains animaux que tu peux voir au Musée, comme le cerf et la biche dans la forêt ! Lors de cet atelier, tu pourras créer ton diorama en modèle réduit, en créant ton paysage et en choisissant tes animaux !

Mercredi 10 mai, de 15h à 16h30 / La forêt boréale

Mercredi 7 juin, de 15h à 16h30 / La savane —

Atelier à partir de 7 ans

Tarifs : 6€ (Matériel compris et entrées du Musée comprises)

Sur réservation (places limitées). L’achat de billets est actuellement perturbé, nous vous remercions de prévoir le paiement par chèque, chèque vacances ou espèces. Le paiement par carte bancaire ne sera pas possible en raison d’un problème informatique. Veuillez nous en excuser.

Réservations par téléphone : 03.28.55.30.84 Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T15:00:00+02:00 – 2023-05-10T16:30:00+02:00

2023-06-07T15:00:00+02:00 – 2023-06-07T16:30:00+02:00 (c) MHNL / Ville de Lille

