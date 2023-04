Conférence dessinée / « Terres bavardes » Contes scientifiques dessinés, par Elena Tognoli et Giacomo Sartori Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Conférence dessinée / « Terres bavardes » Contes scientifiques dessinés, par Elena Tognoli et Giacomo Sartori Musée d’histoire naturelle de Lille, 3 mai 2023, Lille. Conférence dessinée / « Terres bavardes » Contes scientifiques dessinés, par Elena Tognoli et Giacomo Sartori Mercredi 3 mai, 17h30 Musée d’histoire naturelle de Lille Sans réservation (dans la limite des places disponibles) Un scientifique et une artiste, originaires des Alpes italiennes, sont partis à la découverte des sols du Nord de la France. Ils ont marché, observé, écouté, échangé, écrit, dessiné. Cette expérience les a enrichis des récits et des différents points de vue des organismes habitant dans la terre. Au cours d’une démonstration, à la fois scientifique et artistique, ils donneront voix à cette surprenante cacophonie, tout en guidant les spectateurs dans les méandres complexes des terres explorées. D’envoûtants dessins en live, montrant les différents êtres vivants et la richesse de leurs relations, accompagneront les narrations poético-scientifiques de nos deux explorateurs. En partenariat avec le service Ville d’art et d’histoire et la direction du patrimoine de la Ville de Lille, la DRAC, PETR cœur des Hauts-de-France Infos pratiques

Mercredi 3 mai, de 17h30 à 19h

Salle amphithéâtre

Pour tous

Gratuit – Sans réservation (dans la limite des places disponibles) Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T17:30:00+02:00 – 2023-05-03T19:00:00+02:00 ©Benjamin Teissedre et Elena Tognoli

