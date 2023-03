Conférence / « Le mouvement chez les végétaux » Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Conférence / « Le mouvement chez les végétaux » Musée d’histoire naturelle de Lille, 24 mars 2023, Lille. Conférence / « Le mouvement chez les végétaux » Vendredi 24 mars, 14h30 Musée d’histoire naturelle de Lille Sans réservation (dans la limite des places disponibles) Les végétaux, en particulier les plantes à fleurs, se caractérisent entre autres par un mode de vie fixé. Cependant, on peut constater dans la nature, des déformations de leurs organes, courbure de la tige vers la lumière, par exemple. Ils sont aussi capables de coloniser des espaces vierges de toute végétation. Ils sont donc capables de mouvements grâce à différentes stratégies. Nous verrons certaines de ces stratégies qui permettent à ces organismes dits immobiles de bouger.

En partenariat avec l’Université du Temps Libre de Lille Infos pratiques :

Le vendredi 24 mars, de 14h30 à 16h30

Amphithéâtre Charlotte Ruderman-Dehorne

Dès 7 ans

Gratuit – Sans réservation (dans la limite des places disponibles)

Musée d'histoire naturelle de Lille
23 rue Gosselet
Lille 59000 Lille-Centre
Nord Hauts-de-France

03 28 55 30 80
http://mhn.lille.fr

